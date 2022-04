Salvio regressa aos convocados do Boca Juniors após polémica com ex-mulher

Lista de concentrados para enfrentar el miércoles a Godoy Cruz por la 11ma. fecha de la #CopaDeLaLiga en la Bombonera. #VamosBoca pic.twitter.com/Eo5Vs27Vub April 18, 2022

O regresso de Eduardo Salvio aos convocados do Boca Juniors é uma das novidades dos xeneizes para o duelo com o Godoy Cruz, a contar para a 11.ª jornada do campeonato argentino. O extremo argentino tinha falhado o embate com o Lanús, realizado no último domingo, devido ao incidente com a sua ex-mulher Magali Aravena. Quatro dias depois de toda a polémica, o antigo jogador do Benfica está de regresso aos eleitos de Sebastián Battaglia.