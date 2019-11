Salvio responde às críticas sobre o seu estado físico: «Falam demasiado...»

Jorge Bermudez, antigo jogador do Boca Juniors e do Benfica, lembrou na sua conta de Twitter um tweet anterior onde alertava para os problemas físicos de Eduardo Salvio. Esta quinta-feira, num evento beneficente na Bombonera, 'Toto' respondeu as críticas."Hoje sinto-me bem, estou a treinar com meus companheiros sem problemas. Falaram muito do meu nível físico mas só tive uma lesão, quando fiquei de fora do jogo contra o River Plate. Agora tenho uma contractura como qualquer jogador. Falam demasiado, mas eu fico tranquilo porque eu sei como trabalho e procuro dar sempre cem por cento de mim", afirmou o ex-benfiquista."Sei onde estou e temos que dar sempre explicações. Fico tranquilo porque dou tudo nos treinos. Treino todos os dias porque quero acabar estes três jogos da melhor maneira. Cheguei aqui [ao Boca Juniors] para triunfar", frisou."A minha pré-temporada foi muito boa, porque quando estava no Benfica preparei-me muito bem. Cheguei ao Boca em muito boas condições. Eu sei que aqui fala-se mais do normal. Em cada jogo temos de mostrar que somos uma grande equipa e que se fazemos um golo, temos que fazer dois", comentou sobre a dimensão do emblema argentino."Procuro desfrutar do meu tempo aqui na Bombonera e não me arrependo de ter vindo para o Boca. Eu quero ganhar tudo aqui", referiu, antes de explicar o estado de saúde da sua mãe: "A minha mãe não está bem de saúde, queria contar-vos isso. Quero dar-lhe muita força porque está mesmo a precisar".