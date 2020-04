Salvio revela o melhor assistente que já teve e coloca dois ex-rivais no onze do FIFA

Longe, mas atento a Portugal. O argentino Eduardo Salvio escolheu o ex-sportinguista Bruno Fernandes, atualmente no Manchester United, e Ricardo Pereira, do Leicester, para o seu onze do FIFA e apontou o benfiquista Pizzi, de quem foi companheiro até ao último verão, como o "melhor assistente" que já teve.





Respondendo a perguntas dos fãs no Instagram, o agora jogador do Boca Juniors contou que o seu passatempo preferido é a Playstation. "Dormir ou jogar FIFA? Jogar FIFA", escreveu Salvio, que divulgou o seu onze para FUT Champions, de que fazem parte dois portugueses: Alisson Becker; Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Virgil Van Dijk e Ricardo Pereira; Kevin De Bruyne, N'Golo Kanté e Bruno Fernandes; Salvio, Neymar e Ronaldo Fenómeno.Todos estes jogadores atuam naquela que Salvio considera ser a melhor liga do mundo, a inglesa (uma lesão travou a sua transferência para o United, em 2017), e o treinador só podia ser de um clube da Premiear League: Pep Guardiola, do Manchester City.Nesta sessão de perguntas e respostas, o extremo, de 29 anos, não esqueceu o nosso país e o Benfica. "Amamos Portugal", destacou, quando lhe perguntaram se espera voltar. E não hesitou quando questionado sobre o melhor assistente: "Pizzi, o meu irmãozinho ['hermanito']. Tanta qualidade!"Dos tempos de águia ao peito, ficou ainda a amizade com Lisandro López, central que reencontrou no Boca, pelo qual se sagrou campeão argentino recentemente. "Mais do que um companheiro, é meu irmão", destacou, elegendo a Bombonera como o melhor estádio em que atuou. "Sem dúvida!"