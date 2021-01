Salvio revolta-se com as críticas: «Fui criado a jogar futebol na rua e não sei o que é medo»

Salvio tem sido alvo de críticas nos últimos dias e as mesmas subiram de tom quando disse que apesar de feliz não podia assegurar a continuidade no Boca Juniors. Perante os comentários que tem ouvido, o ex-jogador do Benfica respondeu.





"Nasci num bairro muito humilde e fui criado a jogar futebol nas ruas e no futebol não sei o que é medo. Escolhi voltar ao Boca porque amo o Boca", disse o ex-jogador do Benfica, citado pelo Goal.No dia 19, Salvio admitiu que podia sair: "Estou feliz, mas não posso dizer que vou ficar. Tenho de ver com o meu agente. A minha vida pessoal está melhor, as coisas foram-se encaminhando. Se ficar no Boca, a minha cabeça vai estar a 100% no Boca", disse o extremo à ESPN.Salvio, de 30 anos, comentou também nesse dia a situação financeira. "Aqui na Argentina está difícil. Estou a ganhar metade do que ganhava no Benfica. Uma oferta da Arábia é melhor financeiramente, mas em termos de felicidade e futebol não. Mas se chegar uma oferta melhor, vou analisar e posso-me ir embora. Mas aqui estou a 20 minutos de casa do meu velho".Para concluir, lembrou o Benfica. "Eu estava muito bem em Portugal, pensava terminar a carreira no Benfica. Meti as coisas na balança e decidi voltar ao meu país porque era uma enorme felicidade".Para concluir, lembrou o Benfica. "Eu estava muito bem em Portugal, pensava terminar a carreira no Benfica. Meti as coisas na balança e decidi voltar ao meu país porque era uma enorme felicidade".