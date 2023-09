Salzburgo segue em frente na Taça da Áustria

O Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, assegurou esta terça-feira a presença nos oitavos de final da Taça da Áustria, ao golear o Áustria Salzburgo, por 4-0. Perante uma equipa da terceira divisão, formada por dissidentes do atual principal clube da cidade, após a entrada no império Red Bull, o Salzburgo foi superior.Ainda na primeira parte, o bósnio Amar Dedic deu, logo aos oito minutos, vantagem aos campeões, que apenas confirmaram a qualificação na meia hora final, com um bis do ganês Amankwah Forson (63 e 74) e um golo do sérvio Strahinja Pavlovic (83).

Na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, o Salzburgo venceu fora o Benfica, por 2-0, recebendo os encarnados na derradeira ronda, em 12 de dezembro.