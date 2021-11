Samaris oficializado no Fortuna Sittard

Samaris foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Fortuna Sittard, clube da 1.ª divisão holandesa. O médio ex-Benfica era um jogador livre desde que rescindiu com os encarnados.Samaris atuou pelo Benfica desde 2014 até agosto último, contratado ao Olympiacos por 10 milhões de euros no início da época 2014/15. Além do emblema do Pireu, o experiente médio jogou ainda na Grécia ao serviço de Panionios e Panaichaki.