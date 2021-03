'Sambilas' vencem Recreativo do Libolo e ascendem ao 10.º lugar do Girabola

O Progresso do Sambizanga alcançou este domingo o 10.º lugar do campeonato angolano, com 16 pontos, após vencer por 2-1 o Recreativo do Libolo, em jogo em atraso da primeira jornada do Girabola.

Chiló e Juninho marcaram os golos dos 'sambilas', enquanto Ning descontou para o Libolo.

Depois de disputada sete dos oito jogos da 15.ª jornada, última da primeira volta, as equipas realizam até 10 de abril próximo vários jogos de acerto ao calendário.

Na próxima quarta-feira, 24 de março, o Sagrada Esperança mede forças com o Petro de Luanda, para a jornada 15.

Das Faa, do Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, é o melhor marcador da prova com oito golos.

Classificação:

1.Bravos do Maquis, 28 pontos.

2.Petro de Luanda, 25.

3.Interclube, 25.

4.Sagrada Esperança, 23.

5.1º de Agosto, 22.

6.Recreativo da Caála, 21.

7.Ferrovia do Huambo, 19.

8.Cuando-Cubango FC, 17.

9.Académica do Lobito, 17.

10.Progresso do Sambizanga, 16.

11.Desportivo da Huíla, 14.

12.Baixa de Cassange, 14.

13.Williet de Benguela, 14.

14.Sporting de Cabinda, 13.

15.Recreativo do Libolo, 12.

16.Santa Rita de Cássia, 12.