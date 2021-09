Samir Nasri anuncia retirada do futebol

Samir Nasri anunciou que vai deixar o futebol. Em declarações ao 'Le Journal du Dimanche', o antigo médio francês revelou a principal razão para a sua decisão: a suspensão de 18 meses da qual foi alvo depois de ter sido acusado, em 2018, de uso de doping, alegações que o próprio negou veemente, afirmando que a substância se tratava de "uma injeção de vitaminas, uma vez que estava doente".





Nasri teve passagens marcantes por diversos clubes ao longo da carreira, mas foi em Inglaterra que acabou por ter mais sucesso: o francês representou o Arsenal durante três temporadas (2008-2011), antes de se transferir para o Manchester City durante as cinco seguintes (2011-2016). Conquistou a Premier League por duas vezes ao serviço dos citizens.O médio garantiu ainda que não via com bons olhos um possível regresso a França, a menos que fosse para representar o Marselha, o clube que o formou e onde tudo começou.