Sampdoria e Bolonha seguem em frente na Taça de Itália

Os primodivisionários Sampdoria e Bolonha confirmaram esta terça-feira a passagem à quarta eliminatória da Taça de Itália, ao afastarem, respetivamente, Salernitana e Reggina, ambos da Série B.

Com Adrien Silva a titular, a Sampdoria, sétima classificada no campeonato principal, impôs-se à Salernitana, em segundo lugar na segunda divisão, por 1-0, com um golo de Antonino La Gumina, aos 54 minutos.

O Bolonha, 17.º da Série A, venceu a Reggina, sétima na segunda divisão, por 2-0, com golos de Emanuel Vignato, aos 70 minutos, e de Riccardo Orsolini, aos 72.

Quarta-feira, entram em prova as restantes equipas da Série A que não estão a participar nas competições europeias.