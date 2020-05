Samuel Eto'o não tem dúvidas sobre quem foi o melhor futebolista africano de sempre: «Eu!»

Samuel Eto'o foi garantidamente um dos melhores futebolistas da história, com uma carreira cheia de êxitos e com passagens por clubes como Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea e Everton, sendo que pela seleção dos Camarões ainda se sagrou campeão olímpico em Sydney'2000, tendo também ganho duas Taças de África, em 2000 e 2002.





Por isso o antigo jogador não se mostra particularmente modesto quando lhe perguntam quem foi o melhor futebolista africano de sempre. "Quis ser o número um e fui durante toda a minha carreira", disse, numa entrevista ao site Goal.com.E nem lhe falem em nomes como Didier Drogba ou El Hadji Diouf. "Nenhum deles pode vir dizer que estiveram ao meu nível ou que foram melhores do que eu! Não digo isto por dizer, são factos, é algo que está à vista. Não há debate!"Com 17 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões (duas com o Barcelona e uma com o Inter) Eto'o nunca logrou ganhar a Bola de Ouro. Algo que George Weah, atual presidente da Libéria, conseguiu em 1995...