Samuel Teles reforça o Sesvete

O médio Samuel Teles, um dos destaques do Campeonato de Portugal (CP) da época passada, vai deixar o Leça para representar o Sesvete, da 2.ª liga croata. O jogador, de 22 anos, tinha várias opções na 1.ª Liga, mas o projeto do clube, que contempla a subida de divisão, acabou por ser decisivo.





Samuel Teles fez 29 jogos e dois golos pelo Leça, que não se qualificou para a fase de subida do CP. No entanto, o bom desempenho do médio despertou o interesse do Sesvete, que se antecipou à concorrência.