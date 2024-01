Santi Giménez tem futuro definido: Aproveitar a Europa e depois rumar ao Boca Juniors

Santiago Giménez, de 22 anos, é um dos avançados da moda. O jogador nascido em Buenos Aires, na Argentina, mas internacional pelo México, alinha ao serviço dos holendeses do Feyenoord e é considerado como um dos grandes talentos a jogar no Velho Continente.

E apesar de ser seguido com muita atenção por vários 'tubarões' do futebol europeu, Santi tem ideias bem concretas relativamente ao futuro. E uma delas é alinhar... no Boca Juniors.

"Adorava jogar no Boca. O meu pai jogou no clube e desde miúdo que me passou a paixão pelo Boca. Seria um sonho para mim. Primeiro quero fazer carreira na Europa e usufruir disso. Mas depois, se existir possibilidade, seria algo que me deixaria encantado", registou ao 'El Futbolero Mexico'.

Recorde-se que Christian 'Chaco' Giménez, pai de Santi, jogou no Boca Juniors entre 1998 e 2002, alcançando três importantes troféus nacionais e outros três internacionais - Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000, Libertadores 2000, Intercontinental 2000 e Libertadores 2001.