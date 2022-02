Santos Laguna de Pedro Caixinha adianta-se nos 'oitavos' da Liga dos Campeões da CONCACAF

O Santos Laguna, treinado pelo português Pedro Caixinha, adiantou-se esta quarta-feira na corrida aos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, ao vencer por 1-0 os canadianos do Montréal, em jogo da primeira mão dos 'oitavos'.

Apesar do domínio absoluto sobre os visitantes, o Santos Laguna só conseguiu capitalizar a superioridade perto do final, com um golo de Jesús Ocejo, aos 88 minutos, que coloca os mexicanos em vantagem para o duelo da segunda mão, na próxima semana, no Canadá.

De resto, este foi o primeiro triunfo dos mexicanos no novo ano civil, já que, até ao momento, tinham quatro derrotas e um empate no Torneio Clausura do México, no qual ocupam o último lugar.