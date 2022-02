Santos Laguna, de Pedro Caixinha, continua sem vencer e é último no México

O Santos Laguna, treinado pelo português Pedro Caixinha, continua sem vencer no Torneio Clausura mexicano de futebol e segue no último lugar, após ter empatado 0-0 frente ao Juárez, na sexta-feira, em jogo da sexta jornada.

Apesar de ter voltado a pontuar no campeonato, depois de uma série de quatro desaires seguidos, o conjunto de Torreón é uma de duas equipas ainda sem qualquer triunfo na competição.

Em vésperas de defrontar os canadianos do Montréal, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, o Santos Laguna mantém-se no 18.º e último posto do 'Clausura' mexicano, com apenas dois pontos.