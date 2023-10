São e salvo: Sueco Emil Roback encontrado bem

Tony Martinsson, diretor desportivo do IFK Norrköping, confirmou à imprensa sueca que já conversou com Emil Roback, jovem avançado de 20 anos que esteve incontactável durante as últimas duas semanas e cuja ausência gerou muita apreensão.Contudo, os motivos que levaram Emil Roback a permanecer incontactável durante 15 dias não foram esclarecidos."Eu o encontrei hoje, então está tudo sob controle, mas não diremos mais nada sobre isso", escreveu Tony Martinsson ao Expressen por SMS, adiantando ainda que não está disposto a revelar mais nenhum pormenor sobre o assunto: "Fica entre mim e o Emil"Recorde-se que na passada terça-feira Tony Martinsson revelou que Emil Roback não era visto há duas semanas e admitiu a sua preocupação em torno do bem-estar do jogador."Quero saber se ele está bem. É preocupante não conseguirmos contatá-lo, mas não sei o que mais podemos fazer. Já sentei muitas vezes com ele, mas é difícil de alcançar, disse então Martinsson.