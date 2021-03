São Paulo interessado em Tiquinho Soares

O São Paulo está interessado em Tiquinho Soares, avançado brasileiro que está em litígio com o Tianjin Teda, clube chinês que o contratou ao FC Porto em Outubro do ano passado. De acordo com o UOL Esporte, o clube brasileiro já falou com o empresário do atacante para saber valores.





Tiquinho entrou em litígio com o Tianjin Teda, alegando que ainda não recebeu qualquer pagamento. O jogador assinou contrato com o clube chinês até ao final de 2023. Rendeu ao FC Porto na altura 3,46 milhões de euros.