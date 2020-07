Sarri confia em Cristiano Ronaldo no clássico com Milan

A Juventus visita hoje o Milan e conta com uma ausência de peso no ataque, Paulo Dybala. Ainda assim, o técnico Maurizio Sarri perspetivou que terá soluções para o clássico com os rossoneri e mostrou confiança no papel de Cristiano Ronaldo. “Ainda não decidimos como vamos substituir as baixas que temos [De Ligt e Dybala suspensos], mas veremos quem liga melhor com o Ronaldo. Há também o Higuaín, que pode jogar, mas não sei como está fisicamente”, esclareceu.

Além disso, o treinador da Juve abordou um possível mal-estar com o plantel noticiado na imprensa italiana, nomeadamente com CR7: “Ultimamente dizem que discuto com toda a gente... Só faço isso com o Higuaín porque ele precisa disso mentalmente”. Ora, os bianconeri lideram a Serie A, com sete pontos de vantagem sobre a Lazio (2º), mas Sarri não vê margem de erro em Milão. “O Milan está numa grande fase e vai ser muito difícil”, realçou.

Já o técnico do Milan, Pioli, falou que “será necessária muita superação”. Com Rafael Leão nas opções, Pioli espera “repetir o triunfo com a Lazio”.