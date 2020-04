SARS-CoV: o primeiro surto de coronavírus na China relatado por um ex-jogador brasileiro

Em 2003, o SARS-CoV (Coronavírus relacionado à Síndrome Respiratória Aguda Grave) surgia na China e preparava o país a lidar com a pandemia de Covid-19, que surgiu no final de 2019 e que ainda hoje atormenta a população mundial.

Apesar de ter surgido de forma fugaz - durou "cerca de 40 a 50 dias" -, chegou a assustar a população chinesa, longe do grau de preocupação gerado pelo o novo surto que já gerou mais de 180 mil mortes em todo o Mundo.

O brasileiro André Gaspar, antigo jogador do Qingdao Jonoon, estava em 2003 na China e relatou, em declarações ao 'Gazeta Esportiva', em primeira mão, como a China lidou com o vírus.

"Apareceu do nada. Nós podíamos até sair do país, porque o problema era interno, mas como tínhamos contrato, o clube não autorizou, disseram-nos que ia passar rápido. E realmente passou mesmo, foram cerca de 40, 50 dias, aí voltamos para os treinos e o campeonato voltou ao normal", recordou.

Além da sua curta duração, o atual treinador do Al-Hazem recordou que as medidas de segurança eram completamente distintas das que são praticadas hoje em dia, face à pandemia de Covid-19.

"Basicamente era isso, uso de máscara, higiene com as mãos e evitar aglomerações. Não se chegou a decretar uma quarentena nem ficar em casa sem poder sair. Lembro-me que podíamos sair, ir para restaurantes, mas os lugares foram modificados, com espaço de uma pessoa para outra. Mas foi bem rápido, coisa que agora não o é.", concluiu.