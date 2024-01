Scaloni e a continuidade de Messi na seleção: «Não vou ser eu quem lhe irá dizer para não vir mais»

Lionel Scaloni sublinhou esta quarta-feira que as portas da seleção argentina estarão sempre abertas para receber Lionel Messi. Em declarações à 'Sky Sports Itália', o atual selecionador da albiceleste, que levou a Argentina à conquista do Campeonato do Mundo do Qatar, em 2022, frisou que o craque do Inter Miami continuará a ser chamado a servir o seu país até que este determine o contrário.





"O Leo [Messi] continuará a vir [à seleção argentina] até ele diga o contrário. Não vou ser eu quem lhe irá dizer para não vir mais. Creio que sim, que vai continuar, sobretudo porque é feliz dentro de campo. Está feliz quando está no relvado, sente-se ele mesmo quando tem a bola nos pés. Sempre dissemos que deveria continuar até que não pudesse mais, até porque depois será difícil para todos, principalmente para ele", atirou.