Scaloni sobre Paulo Dybala: «Doeu-nos o coração ver o estado em que ele estava»

Lionel Scaloni não pode contar com Paulo Dybala para os próximos compromissos da seleção argentina, mas não deixou de constatar que o avançado "está a passar por um momento difícil".





O jogador da Juventus sofre, segundo os médicos da seleção, "de um problema ao nível dos genitais, sendo necessário repouso desportivo e avaliação da situação", pelo que nem chegou a viajar.Dybala, que já teve covid-19, não em estado entre as primeiras escolhas de Andrea Pirlo na Juventus e tem sido vítima de muitos azares."É um miúdo de quem gostamos muito, por isso a sua ausência é uma baixa importância para o grupo. Ele já esta consolidado na equipa, mas lamentavelmente partiu-nos a alma vê-lo antes do jogo com o Equador, ele queria jogar e fez um esforço para vir", recordou o selecionador, lembrando um encontro em que Dybala não esteve devido a um problema gastrointestinal."Ele tem de retomar uma senda positiva. Vamos estar próximo dele e acompanhá-lo", acrescentou.