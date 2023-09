Schjelderup brilha com hat trick ao serviço dos sub-21 da Noruega

Andreas Schjelderup voltou aos golos... e logo com um hat trick. O jovem extremo, cedido pelo Benfica no penúltimo dia de mercado ao Nordsjaelland, brilhou ao serviço dos sub-21 da Noruega. Os pupilos de Leif Smerud golearam, por 7-0, a seleção do mesmo escalão de São Marino, em jogo de arranque da qualificação para o Euro'2025.O benfiquista, de 19 anos, fez o gosto ao pé aos 35', aos 45'+2 e ainda aos 83'. O último golo tinha sido a 16 de abril, na derrota (4-7) do Benfica B frente ao Moreirense. Esta temporada, somou apenas 1 minuto, disputado na Supertaça, diante do FC Porto.Recorde-se que em junho Roger Schmidt não libertou Schjelderup para o Campeonato da Europa de sub-19. Isto porque tal implicaria que o norueguês faltasse a vários dias de trabalho com a equipa encarnada, visto que a pré-época dos campeões nacionais arrancou a 5 de julho. O jovem fazia parte dos planos do alemão.