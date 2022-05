Schmidt na despedida do PSV: «A conquista do campeonato teria sido o final perfeito»

Roger Schmidt encerra esta terça-feira a sua passagem pelo PSV Eindhoven. O treinador alemão, que assumirá o comando técnico do Benfica a partir da próxima temporada, decidiu despedir-se da formação holandesa concedendo uma última entrevista aos meios de comunicação do clube, onde passou em revista as duas últimas temporadas.

"[A primeira coisa que vai fazer amanhã?] Ainda não sei (risos). Vamos passar algum tempo juntos, para nos despedirmos, talvez com um bom jantar. Amanhã a temporada termina e depois veremos. [Vai aproveitar para descansar?] Claro que sim, agora é período de férias. Esta foi uma temporada dura, com muitos jogos. Por isso, sim. Agora é tempo de relaxar um pouco", começou por dizer o técnico alemão, que lamentou o facto de não se despedir de Eindhoven com a conquista do campeonato.

"Não conseguimos o campeonato, que teria sido o fim perfeito para esta época. Demos o nosso melhor, o Ajax é uma equipa muito forte, eles terminaram com mais dois pontos do que nós, mas fizemos 81, que é muito. O que os jogadores fizeram nesta e na outra temporada foi bom. Podemos estar satisfeitos, não só pelos resultados, mas também pelo desenvolvimento individual dos jogadores", acrescentou.

Ainda assim, Roger Schmidt demonstrou-se "satisfeito" com a sua passagem pelo PSV. "Quando olhámos para a situação do PSV há dois anos... foram dois anos que não foram fáceis, principalmente por causa do coronavírus e dos estádios vazios. Penso que tentámos extrair o melhor de tudo isso. A forma como os jogadores jogaram, como se comportaram... penso que vimos uma equipa no relvado, que demonstrou um bom futebol e que conseguiu, ainda assim, dois troféus", reiterou, assumindo que a qualidade do campeonato holandês é "subestimada": "Na minha opinião, o campeonato holandês é muito bom. Do ponto de vista qualitativo é mesmo subestimado. Se virem o que todas as outras equipas fizeram pela Europa fora... temos agora o Feyenoord na final [da Conference League], o Ajax fez uma campanha muito boa. Na Liga dos Campeões também penso que não estivemos mal. Há muita qualidade na Eredivisie e muitas vezes os próprios holandeses não reconhecem isso."