Scholes desvaloriza Mundial de Clubes: «A minha medalha no badmínton é mais importante»

Paul Scholes desvalorizou o Mundial de Clubes conquistado ao serviço do Manchester United em 2008, numa equipa que contava com o português Cristiano Ronaldo e que bateu os equatorianos da Liga de Quito na final disputada em Yokohama (Japão) por 1-0, com golo de Wayne Rooney.





Em entrevista à Rádio BBC, o antigo médio e internacional inglês admitiu que o título mundial nunca foi uma das suas prioridades como jogador."Obviamente que se estás lá queres ganhar, mas nunca foi algo que estivéssemos desesperados por ganhar. Se alguém me perguntar que troféus ganhei ao longo dos anos, não acho que vá mencionar o Mundial de Clubes", afirmou Scholes, comentando ainda o recente triunfo do Liverpool sobre o Flamengo de Jorge Jesus e mostrando-se surpreendido pelos festejos efusivos da equipa de Jürgen Klopp."Estou a falar a sério... Pode ser que daqui a uns anos seja mais importante. O Liverpool parece ter gostado e celebrou a conquista. Mas quando nós jogávamos não era tão importante".O entrevistador Robbie Savage, antigo médio que fez a formação no Manchester United, questionou Scholes sobre se o Mundial de Clubes tinha sido mais importante do que uma conquista no badmínton durante a infância e a escolha foi surpreendente:" Provavelmente, a minha medalha de badmínton", respondeu Scholes.