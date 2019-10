Schweinsteiger anuncia fim da carreira

Bastian Schweinsteiger anunciou que vai colocar um ponto final na carreira no fim da época, despedindo-se do futebol ao serviço dos Chicago Fire, clube que representa desde março de 2017, depois de não ter sido bem sucedido no Manchester United (nunca conseguiu agarrar um lugar no onze inicial, tanto com Van Gaal, como com José Mourinho e com o técnico português chegou mesmo a ser afastado da equipa principal).





Dirigindo-se aos "queridos adeptos", o médio agradeceu aos clubes que representou e à seleção e reconheceu que já se sente "nostálgico" por abandonar os relvados.Bastian Schweinsteiger disse ainda estar "ansioso" pelos desafios que o aguardam em breve e garantiu que vai continuar "fiel ao futebol".