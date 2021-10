Schweinsteiger e os problemas com Mourinho no Man. United "por ter jogado com Guardiola"

O ex-jogador alemão Bastian Schweinsteiger lembrou, em entrevista à BBC, o período em que jogou no Manchester United (2015-2017) e as dificuldades que sentiu por ter sido pouco utilizado pelo técnico dos red devils, à época, José Mourinho.





"Não joguei muito com ele [Mourinho] infelizmente, mas respeito-o. É um grande treinador que ganhou muitos troféus. Foi uma situação estranha e difícil. Nunca me explicou realmente o porquê. Se calhar foi porque joguei com Pep Guardiola e tinha jogado o futebol de Guardiola, do qual Mourinho não gosta", contou o alemão de 37 anos."Ainda assim, gostei de como Mourinho estava a fazer as coisas. Claro que o estilo de jogo é diferente, acho que foi por isso que Zlatan se foi embora. Não era tanto futebol, às vezes era mais direto. Mas teve êxitos com as suas equipas. Foi simplesmente uma sensação estranha", acrescentou.Recorde-se que Schweinsteiger abandonou o Manchester United em 2017, seis meses depois de Mourinho ter chegado ao comando dos red devils. Apesar do internacional alemão e campeão do mundo em 2014 não ter ressentimentos com o treinador português, Schweinsteiger reconhece que aquela passagem por Inglaterra não deixa as melhores recordações. O jogador foi afastado da equipa principal por José Mourinho, levando a que o alemão saísse do clube pouco depois, com destino à MLS. Mais tarde, numa má fase do Manchester United, seria Mourinho a admitir que estava errado em relação ao ex-Bayern Munique: "Agora seria parte da equipa. Arrependo-me e não tenho problema em admiti-lo".