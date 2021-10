Scolari recusa convite para comandar uma selecção

Poucos dias após ter deixado o comando técnico do Grémio, Luiz Felipe Scolari foi sondado para assumir o cargo de selecionador do Paraguai, segundo o 'Globoesporte'.





A seleção sul-americana está à procura de um técnico para assumir o cargo, depois do argentino Eduardo Berizzo ter sido demitido. Porém, de acordo com a mesma fonte, o brasileiro de 72 anos recusou o convite, continuando assim sem clube.O treinador campeão do Mundo de 2002 saiu do Grémio há uma semana, após derrota perante o Santos, deixando o emblema de Porto Alegre em zona de despromoção. Durante os três meses que esteve na equipa brasileira, o também antigo selecionador de Portugal esteve no banco 21 partidas, nas quais alcançou nove vitórias, três empates e nove derrotas.O Paraguai, por sua vez,, após a goleada sofrida para a Bolívia por 4-0 na qualificação para o Mundial’2022. A Albirroja é oitava no grupo sul-americano.