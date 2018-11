Scott Brown: «Joey Barton ainda está no meu bolso...»

É uma guerra de palavras que dura há muitos anos. Joey Barton e Scott Brown, dois dos mais irreverentes jogadores da história do futebol, tiveram um duelo intenso em 2016, no mítico Celtic-Rangers e ainda hoje se fala desse embate entre dois pesos-pesados da arte de ter raça.

Um jogo muito recordado porque antes do duelo Joey Barton exagerou na provocação e acabou por engolir as palavras.

"Toda a gente fala do nosso duelo. Tudo gira à volta do Barton e do Brown. Mas ele nem sequer é do meu campeonato. Está uns bons degraus abaixo de mim como jogador. Não me vai apanhar. Se jogar bem ele nem vai ter hipóteses", revelou na véspera do duelo entre os dois históricos emblemas escoceses.

Contudo, no dia seguinte, o Rangers foi vergado a uma pesada derrota por 5-1 e Scott Brown, capitão do Celtic, rubricou uma excelente exibição, advertindo até que tinha sido um jogo de "homens contra miúdos".

Dois anos volvidos e o tema voltou à baila, numa sessão de perguntas e respostas de Scott Brown com os adeptos do Celtic.

"Quantas vezes por dia é que deixas o Joey Barton sair do bolso para apanhar ar?", perguntou uma adepto.

"O Barton? Ainda está no meu bolso desde esse jogo. Nunca o deixei sair", rematou Brown.

Aprova de que existem mesmo duelos eternos no desporto-rei.