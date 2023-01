Scott Parker assume Club Brugge e 'avisa' Benfica: «Quero deixar a minha marca rapidamente»

O inglês Scott Parker, de 42 anos, foi apresentado ontem como o novo treinador do Club Brugge, adversário do Benfica nos 'oitavos' da Liga dos Campeões (jogos a 15 de fevereiro, na Bélgica, e a 7 de março, em Lisboa)."Espero mais deste clube: sem suor, não há glória! Espero 100 por cento de compromisso de todos os jogadores quando pisam o relvado a representar este clube. Sou um treinador que gosta de ter a bola, dominar e ser superior, e de sermos uma equipa de topo em cada jogo", afirmou o antigo médio internacional por Inglaterra, que sucede a Carl Hoefkens no comando técnico do campeão belga."Quero deixar a minha marca rapidamente. Esta foi a melhor escolha para mim, como treinador jovem e apaixonado. Estou ansioso por desenvolver a equipa", frisou.