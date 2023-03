Scott Parker: «Se vou estar no banco diante do Benfica? Não tenho a certeza...»

A viver uma temporada muito aquém das expectativas, o Club Brugge respirou um pouco melhor quando na semana passada venceu na receção ao Gent, mas tudo voltou à (aparente nova) normalidade este sábado, com a derrota de forma incrível perante o modesto KV Oostende por 3-0. Na análise ao jogo, Scott Parker assume não perceber o porquê desta situação."Não tenho explicação para esta incrível diferença. É uma questão que temos de analisar profundamente: como conseguimos fazer um jogo destes depois da partida com o Gent? Não o nego. Não estamos no lugar onde merecemos. Certamente que não esperava esta derrota e não há como justificá-la. Os resultados não estão lá", disse o técnico, que assume não saber se vai estar no banco diante do Benfica... na quarta-feira."Eu tenho soluções. É um desafio e uma luta para mim, como muitas que tive na minha vida e carreira. Quero lutar. Como equipa, temos de estar juntos e trabalhar duro para dar a volta à situação. Consegui-lo é aquilo que definirá o que somos enquanto equipa e pessoas", acrescentou o técnico, antes de responder à questão sobre se se vê no banco diante do clube da Luz. "Não tenho a certeza disso. É uma questão à qual não posso responder".