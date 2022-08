«Se a sirene toca... tudo para o balneário»: espanhol partilha nova realidade do futebol ucraniano

Shakhtar e Metalist deram esta terça-feira início ao campeonato ucraniano , depois de mais de oito meses sem futebol no país, num momento emotivo para todos os presentes no Estádio Olímpico de Kiev. Antes do início do encontro, ouviu-se o hino nacional da Ucrânia, seguido de uma mensagem do presidente Volodymyr Zelensky. À 'Cadena SER', Curro Galán, treinador de guarda-redes do Shakhtar, e Daniel de Castro, preparador físico da equipa, falaram sobre a sensação de estar de volta aos relvados."É uma emoção muito grande. Quando falas com os jogadores notas isso, muitos deles ficam com os cabelos em pé quando conversamos antes do jogo. Dissemos [aos jogadoers] que estavam há muitos meses sem poder competir, e que iam representar um país e as suas famílias", referiu Curro Galán.E acrescentou: "Não é fácil trabalhar assim, mas tentamos fazê-lo com a maior normalidade possível. Colocamos o GPS nos jogadores, mas há alguma interferência e às vezes não recebemos os dados. O importante é que possam jogar".Daniel de Castro destaca a existência de bunkers nos estádios. "Queremos é voltar ao normal dentro daquilo que estamos a viver. Em Kiev já há uma certa normalidade. É certo que quando vamos à cidade desportiva vemos os destroços da invasão russa e é algo que impressiona. Desde o primeiro momento em que a competição regressou, os estádios têm bunkers. Se a sirene tocar, temos de ir todos para os balneários. Se [a sirene] não durar mais de 15 minutos, podemos regressar. Se durar mais de uma hora, temos de encontrar outro horário [para o jogo]", rematou.O encontro entre Shakhtar e Metalist, recorde-se, terminou com um empate sem golos.