Sede da Federação Turca alvo de ataque: Hamit Altintop quase foi baleado

A sede da Federação Turca, em Riva, foi alvo de um ataque armado. Segundo o 'Fanatik', foram disparados sete tiros contra o edifício durante a reunião da direção do organismo.Não há feridos a registar, ainda que uma das balas tenha passado perto da cabeça de Hamit Altintop, antigo médio turco, de acordo com a mesma fonte.As forças de segurança turcas examinaram todas as câmaras de vigilância quando chegaram ao local. Os autores do ataque fugiram de carro, avança ainda o jornal turco.