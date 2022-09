Seferovic decisivo no Galatasaray

Com Sérgio Oliveira, o Galatasaray bateu o Gaziantep (2-1) na 5ª jornada da liga turca. O ‘Gala’ começou a perder, mas empatou por Gomis. Depois, Seferovic, cedido pelo Benfica, esteve envolvido no lance do golo do triunfo, sendo dele o remate desviado por Kitsiou para a própria baliza.