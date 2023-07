Seferovic estreia-se a marcar pelo Al Wasl

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Haris Seferovic, avançado internacional suíço que deixou o Benfica para rumar ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, estreou-se esta segunda-feira a marcar pela nova equipa, o Al Wasl, no empate (1-1) no particular frente ao Apollon.

O cipriota Kyriakou Chambos abriu o marcador aos 32 minutos de jogo, vantagem que durou apenas nove minutos, uma vez que aos 41 Haris Seferovic marcava o 1-1 final.

Já nos descontos, Yousef Ahmad viu o cartão vermelho e deixou o Al Wasl reduzido a 10 elementos.