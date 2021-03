Seis jogos de suspensão para jogadores do Rangers que violaram protocolo da Covid-19

A Federação Escocesa de Futebol anunciou esta terça-feira castigos de seis jogos de suspensão para cinco jogadores do Rangers que, em fevereiro, violaram o protocolo da Covid-19 ao participarem numa festa interrompida pela polícia.





O episódio envolveu Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude e Brian Kinnear - estes dois últimos estão emprestados a outros clubes - antes do encontro com o Antuérpia, dos 16avos-de-final da Liga Europa. Na altura, o técnico do Rangers, Steven Gerrard, confessou estar "desiludido" pelo comportamento dos atletas.

A federação escocesa esclareceu ainda que os castigos não terão qualquer impacto desportivo e, recorde-se, o Rangers já se sagrou campeão escocês.