Jogadores do Chile cancelam particular com Peru

A seleção chilena decidiu não entrar em campo frente ao Peru, agendado para dia 19 de novembro, em Lima, devido à crise vivida no país sul-americano. A reunião no Juan Pinto Durán, o complexo onde a Roja costuma concentrar-se durante os compromissos internacionais, foi o palco de uma reunião entre o grupo de trabalho de Reinaldo Rueda, que emitiu um comunicado."Os jogadores da seleção chilena reuniram-se e decidiram não jogar o jogo particular frente ao Peru", podia ler-se no comunicado. O selecionador chileno imediatamente libertou os jogadores, que regressam agora aos respetivos clubes."Há um ambiente difícil e na minha opinião não deveria ser jogado, para respeitar o que está acontecendo no país", considerou o médio Charles Aránguiz, atualmente nos alemães do Bayer Leverkusen.A crise social no Chile, que já entrou em sua quarta semana, deixou 20 mortos e cerca de 2.000 feridos nos confrontos com a polícia.