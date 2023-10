Seleção da Palestina desiste de torneio na Malásia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção de futebol da Palestina retirou-se de um torneio particular organizado pela Malásia, que começa na sexta-feira, devido à guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas, anunciou a federação malaia.

A Associação de Futebol da Malásia disse que a seleção palestiniana, uma das três equipas convidadas para a Taça Merdeka 2023, foi forçada a retirar-se "por não poder voar para Kuala Lumpur devido à situação tensa no país".

O Hamas lançou no sábado um ataque terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas.

O ataque levou Israel a declarar guerra ao Hamas e a responder com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas provocou mais de 1.200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza desde sábado, segundo dados atualizados hoje pelas duas partes.

O atual conflito também originou mais de 260 mil deslocados na Faixa de Gaza, um pequeno território de 2,3 milhões de habitantes controlado pelo Hamas desde 2007.

Apesar da desistência da Palestina, a federação malaia disse que o torneio será disputado pelos restantes participantes: Malásia, Índia e Tajiquistão.

Em novembro, a Palestina tem agendados dois jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 com o Líbano (fora, a 16) e com a Austrália (em casa, a 21).