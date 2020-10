Seleção da Venezuela, de José Peseiro, sem electricidade no hotel antes do jogo com o Paraguai

A seleção venezuelana, orientada pelo português José Peseiro, está a viver dias difíceis na antecâmara do duelo com o Paraguai desta terça-feira, a contar para o apuramento para o Mundial’2022.





Segundo o ‘Olé’, houve problemas de electricidade no hotel onde está hospedada a equipa da Venezuela, com os jogadores a passarem o último dia sem luz nos quartos e sem acesso a ar condicionado ou conexão de internet.Mas os problemas não ficam por aqui. De acordo com a imprensa de Mérida, cidade onde é suposto realizar-se o jogo desta terça-feira, teme-se um corte geral na electricidade da cidade no dia de amanhã, o que pode mesmo colocar em risco a realização da partida. A região tem sido muito afectada pelo mau tempo e também o próprio Estádio Olímpico de Mérida evidencia alguns problemas provocados pelas condições climatéricas adversas.A Venezuela, de José Peseiro, defronta o Paraguai depois de ter perdido por 3-0 com a Colômbia na primeira jornada da fase de qualificação para o Mundial do Qatar.