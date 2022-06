Selecionador angolano Pedro Gonçalves convoca 30 jogadores para a Taça COSAFA

O selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, convocou esta quarta-feira 30 futebolistas para a Taça COSAFA, torneio anual para as seleções da África Austral.



Os trabalhos de preparação para o torneio africano, que se vai disputar de 5 a 17 de julho, na África do Sul, começam em 28 de junho, e neles participam apenas jogadores que evoluem nos campeonatos internos de cada país. Dos 30 convocados, 10 serão dispensados, uma vez que a seleção angolana, que está inserida no Grupo A, com as congéneres das Ilhas Comores, Seychelles e Botswana, vai inscrever apenas 20 dos pré-selecionados.

Para a baliza, Pedro Gonçalves chamou Neblú, Augusto Mualucano e Kambila, enquanto na defesa o português vai contar com Tó Carneiro, Danilson, Domingos Razão, Edi Afonso, Kinito, Caranga, Kialonda Gaspar, Paizo e Vidinho.

Aison, Carlinhos, Higino, Edmilson Carlos, Mário Balburdi, Maia, Pedro Agostinho, Meki e Victoriano Lukokessi são os médios convocados, com Yano, Zin, Anderson da Cruz, Bito, Jaredi, Julinho, Dilson, Lépua e Ivanilson Zéu a serem os avançados eleitos.