Selecionador da Argentina renova até ao Mundial de 2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador argentino, Lionel Scaloni, renovou contrato com a seleção albiceleste até ao Campeonato do Mundo de 2026, conforme anunciou o presidente da federação, Claudio Tapia, esta quarta-feira."Tenho orgulho de dizer que conseguimos a continuidade de Lionel Scaloni como técnico da Argentina até ao Mundial de 2026. Continuamos a apostar no projeto abrangente da seleção", refere Claudio Tapia na rede social Twitter.

Com Lionel Scaloni, de 44 anos, a Argentina aumentou para 35 jogos (24 vitórias e 11 empates) o seu registo de invencibilidade, já com mais de três anos: a última derrota aconteceu a 2 de julho de 2019, nas meias-finais da penúltima edição da Copa América.

Com o triunfo de 3-0 frente à Jamaica, na terça-feira, a seleção argentina igualou o registo de encontros sem perder de Brasil (1993/96) e Espanha (2007/09), colocando-se a apenas dois do recorde mundial, que pertence à Itália (37, entre 2018 e 2021).