Selecionador da Bolívia não perdoa jogadores: «Podes perder com a Argentina, mas não desta forma»

A Bolívia perdeu com a Argentina, por 3-0, e o selecionador não escondeu a frustração no final. Gustavo Costas pediu desculpa aos adeptos e não poupou os seus jogadores."Temos de pedir perdão às pessoas. Temos de ter vergonha, perder assim... Não fizemos nada do que tínhamos planeado. Queríamos pressioná-los, mas a Argentina teve a bola desde o primeiro minuto. Depois, foi outro jogo, mas desde o início não mostrámos o que tínhamos trabalhado, o que tínhamos falado e planificado. Por isso, é preciso pedir desculpa. Por este jogo, dói perder desta forma. Podes perder com a Argentina, mas não desta maneira", lamentou o treinador."O que tínhamos falado, a pressão constante, de os cansar, de os pressionar e não deixar jogar... Parece que sofríamos mais nós com a altitude do que eles", acrescentou.