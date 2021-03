Selecionador da Bósnia com teste positivo à Covid-19

O selecionador da Bósnia-Herzegovina, Ivaylo Petev, teve um teste com resultado positivo para o novo coronavírus, a quatro dias da receção à França, informou este sábado a federação bósnia.

O treinador búlgaro, de 45 anos, efetuou o teste na quarta-feira, no regresso da Finlândia, onde a Bósnia empatou 2-2, no arranque do grupo D europeu de apuramento para o Mundial'2022, e os resultados foram conhecidos na sexta-feira.

A federação disse ainda que todos os jogadores e acompanhantes da equipa tiveram resultados negativos, e que Ivaylo Petev, no comando da seleção desde janeiro, sente-se bem e não apresenta quaisquer sintomas.

A Bósnia integra o grupo D de apuramento para o Mundial'2022, juntamente com Finlândia, França, Ucrânia e Cazaquistão.