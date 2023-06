Selecionador da Bósnia despedido

Faruk Hadzibegic foi demitido do cargo de selecionador da Bósnia, um dos rivais de Portugal no Grupo J da qualificação para o Europeu de 2024. Ao leme da equipa nacional desde 4 de janeiro, o treinador de 65 anos não resistiu à sequência negativa de resultados. Depois de um arranque auspicioso diante da Islândia (3-0), a Bósnia comprometeu frente à Eslováquia (0-2), Portugal (0-3) e, sobretudo, Luxemburgo (0-2). A gota de água que fez transbordar o copo foi o revés em Zenica ante o Luxemburgo, claro.

A decisão foi tomada durante uma reunião entre Vico Zeljkovic, presidente da federação, Zvjezdan Misimovic, diretor da seleção, e o próprio Faruk Hadzibegic, que deixa a Bósnia no 4º lugar do Grupo J, com 3 pontos, menos nove do que Portugal, o líder.