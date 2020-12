Selecionador da Islândia deixa o cargo após discutir com jogadoras sob efeito do álcool

A Islândia garantiu o apuramento para o Euro'2021 de futebol feminino após vencer a Hungria mas as celebrações da qualificação resultaram... na demissão do selecionador. Na festa que reuniu atletas, staff e dirigentes, Jon Thor Hauksson discutiu com as jogadoras mas admite que estava sob efeito de bebidas alcoólicas e por isso decidiu deixar o cargo.





"Sempre me preocupei em ser franco com os jogadores que treinei, elogiando e criticando com o objetivo de ajudá-los a serem melhores e fortalecer a equipa. Essas conversas, no entanto, não devem ser tidas numa festa como esta e muito menos sob a influência do álcool. Falhei como treinador e não deveria ter discutido o desempenho e o treino das atletas nessas circunstâncias. Foi um erro pelo qual assumo total responsabilidade e pedi desculpas à equipa e a cada jogadora", esclarece o técnico, em comunicado emitido no site da Federação Islandesa de Futebol."Nos últimos dias, após conversas com as jogadore, cheguei à conclusão de que será difícil reconquistar a confiança necessária. A equipa e o seu sucesso é o que mais interessa e agora enfrenta uma preparação importante para o Campeonato da Europa. É sensato para todas as partes ter um novo treinador para assumir e começar a preparação para esse importante torneio. Portanto, solicitei e acordei com Federação a renuncia ao cargo de selecionador. Desejo felicidades à equipa, às jogadoras e acredito que a seleção pode conseguir bons resultados no Campeonato da Europa", concluiu Jon Thor Hauksson.Recorde-se que a fase final do Euro'2021, em Inglaterra, foi adiada para 2022 devido à Covid-19 e decorrerá entre 6 a 31 de julho desse ano. Portugal tem, nesta altura, assegurada a presença no playoff mas pode ainda qualificar-se diretamente.