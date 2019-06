Selecionador da Nicarágua apanha jogadores com prostitutas nos quartos

Henry Duarte, selecionador da Nicarágua, nem queria acreditar. Tinha a equipa concentrada para a Gold Cup mas surpreendeu três jogadores com prostitutas nos quartos durante o estágio e mandou-os embora. Depois, em declarações ao canal TN8, contou como tudo se passou e até avançou com os nomes dos prevaricadores."Sinceramente não estava à espera disto. Há jogadores de quem tens uma ideia formada e destes três não esperava. Sinto-me enganado por eles", considerou, tristemente, o técnico."À 1 da manhã a segurança do hotel acordou-me e mostraram-me um vídeo de alguns jogadores a entrar nuns quartos diferentes. Dava para ver o equipamento, não conseguia distinguir quem eram, mas os seguranças sabiam que eram o Carlos Chavarría, o Carlos Montenegro e o Marlon López", contou."Perguntei-lhes a que horas é que aquilo tinha acontecido e disseram-me que eles ainda estavam nos quartos e não gostei nada. Fomos a um quarto e ouvimos uns barulhos. Batemos à porta e apareceu uma das raparigas a dizer que não havia nada ali, que estava numa festa com umas amigas, a desfrutar."Mas Henry Duarte não foi nesta conversa e pediu à administração do hotel autorização para entrar no quarto. "Fomos com os seguranças e efetivamente estavam lá dentro dois jogadores. Disse-lhes que juntassem as suas coisas e que se fossem embora, estavam fora da concentração e fora da Gold Cup."O treinador não estava, todavia, convencido que estes dois fossem os únicos a violar as regras e tinha razão. "Fui a outro quarto, com autorização para entrar. Apareceu uma rapariga, a sair do duche. Às 2 da manhã, estava a tomar banho, e o Marlon López estava lá. Disse-lhe o mesmo. Que podia ficar descansado, podia continuar com a festa. Quando terminasse podia arrumar as suas coisas e que fosse para casa."Os jogadores tentaram depois desculpar-se junto do selecionador, mas Henry Duarte não foi na conversa. "Não havia nada mais a discutir."