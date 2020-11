Selecionador de Andorra diz que Portugal é a seleção europeia em melhor forma

O selecionador de Andorra disse hoje que Portugal é a seleção em melhor forma da Europa, na véspera do encontro particular com a equipa das quinas, que prepara a dupla jornada decisiva na Liga das Nações de futebol.

"Vamos enfrentar o campeão europeu. É a seleção que ao nível europeu está em melhor forma. É de realçar a forma dos jogadores. Hoje em dia, é a seleção mais em forma da Europa, na minha opinião", elogiou Koldo Álvarez, na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, palco do encontro de quarta-feira.

Para aquele selecionador, não é só o capitão Cristiano Ronaldo que se destaca na equipa de Fernando Santos, contudo, reconhece que, quando está em campo, "nota-se a diferença".

"Creio que quando Cristiano está no campo nota-se. Mas têm o João Félix, Diogo Jota, Bruno Fernandes, João Moutinho, o Renato Sanches. Os laterais são muito ofensivos, o Nélson Semedo, o João Cancelo, o Raphael Guerreiro. São realmente uma equipa que está numa forma excelente. Evidente que o 'Cris' é um extra, mas estão todos num grau de excelência", analisou.

Portugal defronta Andorra na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19:45, antes de receber a França no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar a Croácia, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o grupo, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.