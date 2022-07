Selecionador do Irão reconduzido no cargo seis dias depois de ter sido despedido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador croata Dragan Skocic foi este domingo readmitido como selecionador do Irão, seis dias depois de ter sido despedido, após uma reunião da direção da Federação Iraniana de Futebol, anunciou este organismo.

"O encontro resultou na decisão de manter Skocic como treinador principal da seleção iraniana e vai continuar a ser assim. Ele tem contrato connosco até ao fim da Taça da Ásia de 2023", afirmou o porta-voz da FIF, Ehsan Osuli.

O técnico croata, de 53 anos, assumiu o comando do Irão em 2020, substituindo no cargo o belga Marc Wilmots, que em 2019 tinha ocupado o lugar do português Carlos Queiroz.

A mesma direção da FIF tinha votado pela demissão de Skocic em 11 de julho, na sequência de uma derrota num jogo de preparação com a Argélia, em junho, e de notícias que davam conta de mal-estar no seio do habitual grupo de trabalho.

"Pedimos que os jogadores da seleção, a comunicação social, antigos internacionais e toda a gente se una pelo objetivo comum de elevar o nome do Irão", apelou ainda Osuli.

A seleção iraniana de futebol, pela qual atua o avançado portista Mehdi Taremi, vai disputar em dezembro o Mundial Qatar2022, integrada no grupo B, juntamente com as congéneres de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.