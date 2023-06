Selecionador saudita será anunciado em julho

Após a notícias a apontar para a contratação de Jorge Jesus como novo selecionador da Arábia Saudita, o presidente da federação deste país asiático confirmou ontem que as negociações com o futuro técnico estão praticamente concluídas, embora tenha recusado a confirmar que o português é o o sucessor do francês Hervé Renard. "Estamos muito perto de um acordo. As negociações não foram fáceis. Não confirmo nem desminto qualquer dos nomes que têm sido falados", adiantou Yasser Al-Mishal, garantindo que o novo treinador será anunciado no "início de julho".

O dirigente disse ainda que não ficou triste com o facto de Messi ter rejeitado rumar à liga saudita: "O seu substituto será igual a ele ou melhor."