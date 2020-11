Selecionador sueco com teste positivo à Covid-19 falha jogos do grupo de Portugal

O selecionador de futebol da Suécia, Janne Anderson, vai falhar os jogos do grupo de Portugal com a Croácia e a França, depois de ter um resultado positivo no teste à covid-19, informou esta quarta-feira a federação.

"Vai falhar todos os jogos do mês de novembro", indicou a porta-voz da federação sueca, Ester Kristiansson.

Um cenário que deixa Anderson, de 58 anos, fora do jogo particular hoje com a Dinamarca, e com a Croácia e a França, no sábado e na terça-feira da próxima semana, nas últimas jornadas do grupo 3 da Liga das Nações.

O grupo é liderado por Portugal e França, ambos com 10 pontos em quatro jogos e que se defrontam no sábado, seguidos pela Croácia, com três pontos, e a Suécia, sem qualquer ponto conquistado.

O treinador sueco entrou em isolamento em casa na última semana, já de forma preventiva, antes de ser testado e depois de uma pessoa próxima da família ter tido um resultado positivo à covid-19.

"O Janne sente-se relativamente bem, vai continuar em isolamento", indicou também o médico da seleção sueca, Anders Valentin.

A Suécia não vai contar também com cinco dos seus internacionais, face às medidas impostas pelo Reino Unido, com a proibição de entrada no país de cidadãos não britânicos vindos da Dinamarca, onde decorrerá hoje o jogo, devido a preocupações com um surto com origem na mutação do novo coronavírus encontrada em visons e humanos.

