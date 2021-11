Seleções e colossos europeus: Wenger revela os convites que recusou em 22 anos de Arsenal

Arsène Wenger confessou ter rejeitado convites do Real Madrid, da Juventus e até do Manchester United durante os 22 anos que treinou o Arsenal. O técnico francês admitiu também que recusou convites das seleções de França e de Inglaterra, manteve-se sempre fiel aos gunners, mas não deixa de pensar no que teria acontecido na sua carreira se tivesse decidido de outra forma."Eu identifiquei-me completamente com o Arsenal e esse foi o erro que lamento. Mas não há nenhuma razão para agora pensar nisso", admitiu o técnico, que se retirou em 2018, reconhecendo que a sua carreira podia ter sido diferente."Podia ter ido para a seleção francesa e para a seleção inglesa três vezes", acrescentou, num documentário recente. "Tive a oportunidade de ir duas vezes para o Real Madrid, para a Juventus, para o Paris Saint-Germain e até mesmo para o Manchester United", acrescentou o técnico, de 72 anos, que conquistou três títulos da Premier League ao serviço dos gunners.Segundo o 'The Sun', o convite para treinar o Manchester United terá surgido em em 2013, depois da retirada do seu grande rival, Sir Alex Ferguson.