«Sempre foi uma excelente pessoa e um excelente treinador»: Tony Taylor orgulhoso com percurso de Marco Silva

Tony Taylor, antigo avançado de Estoril e Paços de Ferreira, está em Portugal com uma equipa norte-americana (TT Academy), que vai participar na Iber Cup, que decorrerá no Estoril até ao próximo dia 9. O ex-futebolista dos canarinhos partilhou o balneário com Marco Silva, primeiro, como jogador e, depois, como técnico, nas épocas em que os estorilistas regressaram ao escalão principal (2011/12) e garantiram o apuramento para as competições europeias. Continua, por isso, a seguir de perto, a carreira do treinador que, esta época, esteve em evidência na Premier League, ao serviço do Fulham."Estou muito contente por ele, sempre foi uma excelente pessoa, excelente treinador e estou muito contente que a carreira dele esteja a correr bem. Ele merece", argumenta o antigo futebolista, que chegou a ser internacional pelos Estados Unidos, nos escalões de formação, e que agora regressa à Amoreira, precisamente ao estádio no qual se estreou em Portugal. "Vai ser muito bonito para eles [referindo-se aos jovens futebolistas da TT Academy] jogar no país e no estádio onde eu comecei a minha carreira. Vai ser muito bonito e uma experiência muito especial para eles e estou muito orgulhoso de todos", refere à assessoria do torneio de futebol juvenil, que decorre no Estoril até ao próximo dia 9.